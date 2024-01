’Poche mosse e una scossa’: il corso salvavita di primo soccorso

Corsi informativi gratuiti per la popolazione per diffondere la cultura e l’uso dei defibrillatori Dae semiautomatici e automatici, organizzati dal Centro per i diritti del malato. I docenti sono formatori professionali, medici e infermieri abilitati. Il progetto, denominato Facile Dae - Poche Mosse e Una Scossa, è stato presentato nel salone attiguo alla chiesa di Castelvecchio di Savignano sul Rubicone.

"Questo è un incontro informativo per capire cosa succede e cosa fare durante un arresto cardiaco – ha spiegato Alberto Caprili, infermiere del 118 addetto alla centrale operativa –. Per arrivare l’ambulanza ha dei tempi tecnici, ma chi è colpito da arresto cardiaco ha bisogno di assistenza fin da subito".

"In caso di arresto cardiaco – ha continuato – il cervello smette di ricevere sangue ossigenato e inizia a danneggiarsi in pochi minuti. Con il massaggio cardiaco si tiene attivo il circolo sanguigno e si tiene in vita il cervello e, quando è possibile, si ripristina la normale attività cardiaca con il defibrilatore".

L’infarto cardiaco arriva quando c’è l’ostruzione di una coronaria: "I segnali di allarme dell’infarto sono dolore al torace e si può irradiare alla mandibola, alla gola, alle spalle, agli arti superiori e allo stomaco. Può insorgere sotto sforzo e a riposo". "In caso di sintomi sospetti – ha concluso – bisogna chiamare il 118 o il 112 e tenere la persona a riposo. Nei casi più gravi l’ambulanza parte mentre siamo ancora al telefono, così da ottenere informazioni e dare istruzioni per un primo e fondamentale intervento".

Il prossimo corso informativo Facile Dae, gratuito, inizierà il 12 febbraio alle 20.30 a Savignano sul Rubicone nella sala Galeffi, organizzato dal Centro per i diritti del malato. Per informazioni 393-9236116.

