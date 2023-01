Pochi spazi per le mostre, esclusi protestano

di Raffaella Candoli

Su 51 partecipanti a un bando ne vengono scelti 15, e alcuni tra gli esclusi hanno di che obiettare. Il caso è quello dell’assegnazione per il 2023, degli spazi delle due gallerie comunali, l’ex Pescheria e il piano terra del Palazzo del Ridotto, uniche sale mostre pubbliche cittadine. Ai non ammessi pare legittimo domandarsi quali criteri valutativi abbia seguito la commissione giudicante e quali caratteristiche debbano avere i progetti (della durata di 4 settimane ciascuno), dal momento che c’è chi come Adarc, l’associazione degli artisti cesenati, viene bocciata da dieci anni. Eppure, si tratta di un sodalizio molto attivo, protagonista di varie iniziative, per le quali deve ricorrere all’affitto oneroso delle chiese di Santa Cristina, Sant’Agostino o san Zenone, di proprietà della curia. Una lettera firmata dagli iscritti attende risposta dall’assessore Verona.

Tra i proponenti di un progetto c’è anche Umberto Massimo Antoniacci, presidente di Hippo Group, ma soprattutto, collezionista di opere di artisti romagnoli del ‘900: Sughi, Cappelli, Caldari, Masacci. Avrebbe voluto mettere a disposizione della collettività questo sua personale raccolta, ma, a seguito di esclusione, ha inviato una missiva alla presidente della commissione Elisabetta Bovero, dirigente del settore cultura nella quale, senza polemica si dice profondamente deluso. Avrebbe infatti esposto "opere di pittori e scultori cesenati dal ‘900 ad oggi, appartenenti alla mia collezione privata, nel più ampio scenario pittorico, rappresentativo del costume della città con illustrazione di monumenti, chiese, palazzi, vie, piazze, ponti, fiumi, paesaggi, nature morte; sculture di conosciuti artisti cesenati (Lucchi, Virzì, Navacchia, Gabellini, Taurino) e, soprattutto mostrato al pubblico opere altrimenti esclusive, come del resto tante altre di collezionisti e istituzioni che, ci dicono essere custodite in depositi, magazzini, ‘incartate’ e mai viste. Tutto ciò dettato solamente da piena passione e voglia di condividere un patrimonio artistico raccolto in decenni a mezzo di importanti sacrifici e di sicuro interesse e partecipazione della cittadinanza".

"Con amarezza – conclude il suo scritto Antoniacci -, mi dovrò rivolgere ad altre gallerie limitrofe, così come quando sono stato ospitato alla Galleria comunale di Gambettola nel 2017, certo che per promuovere l’arte e la cultura bisognerebbe tener conto di noi collezionisti che manteniamo costante l’attenzione verso gli artisti locali, gli studiosi e i critici d’arte creando supporto, mercato, competizione e ricchezza".

"Sulle scelte della commissione c’è poco da dire – osserva Orlando Piraccini, studioso d’Arte _: certamente i giurati hanno ben operato, ma bisognerebbe conoscere anche le proposte non accettate. Scorrendo il comunicato del Comune mi sembrano poche le cose interessanti, a parte le mostre dei cesenati Ugo Bertotti e Carlo Cola, e dell’emergente faentino Antonio Bertoni. C’è stato un tempo non lontano in cui funzionavano anche la Galleria del Loggiato e la Galleria Cesuola, poi dismesse. Ma la questione vera è la perdurante mancanza di spazi per grandi eventi espositivi che per esempio il San Biagio potrebbe ancora offrire: quale peggior segnale che Cesena sembra aver rinunciato a giocare le proprie carte sul fronte culturale puntando sull’arte con la A maiuscola, dimentica evidentemente dei suoi gloriosi trascorsi nella modernità?".