PodCart all’Art Mbt sul lungomare. Primo appuntamento con Falzaresi

Domani sera all’Art Mbt, il nuovo locale sul lungomare Carducci, alle 21, sarà inaugurato il primo podcast audio-video dedicato alla città di Cesenatico ed ai suoi personaggi. Si chiama ’PodCart’ e a partire da domani vedrà sfilare davanti ai microfoni i nomi più noti del territorio. L’idea è degli stessi titolari del locale, Massimiliano Baldacci Torroni ed Ivan Mazzucchelli, i quali, utilizzando uno dei format più amati del momento, hanno deciso di promuovere un dibattito sui temi più ’caldi’ dell’attualità. Dal turismo al commercio, dalla cultura allo sport, il podcast approfondirà gli argomenti di maggior interesse con gli interlocutori più autorevoli. Il primo appuntamento di domani sera è alle 21, nel locale al civico 97 di viale Carducci, sul lungomare di Cesenatico. Ad inaugurare il ricco parterre di ospiti sarà Andrea Falzaresi (nella foto), noto imprenditore della vacanza, l’uomo che ha creato la più importante catena alberghiera ’all inclusive’ per famiglie in Europa. Originario di Savignano sul Rubicone e residente a Cesenatico, Falzaresi è a capo del Club Family Hotel, un marchio con villaggi e alberghi in tutte le tre province romagnole. Con lui si parlerà ovviamente di turismo, spigolando tra i bilanci in chiaro scuro dell’ultima estate e le previsioni per la stagione 2025. "I pub – dice Baldacci Torroni –, sono luoghi universali, come le chiese o le piazze, salotti pubblici in cui tutti, bene o male, diventano opinionisti. E’ il posto dove, sorseggiando un drink, si parla e ci si confronta su tutti i temi di attualità. Per questa ragione, ci è venuto naturale pensare ad un podcast".

g.m.