Podere del Prete, no a costruzioni a Gambettola. L'area agricola è salva!

Dopo più di 50 anni la storia ’de fond de Prit’ (il podere del Prete) continua ad alimentare colpi di scena e polemiche. Lunedì sera gli ultimi sviluppi sono stati dibattuti in consiglio comunale, presenti alcuni dei 115 firmatari della petizione inviata al sindaco con cui si chiede che l’area non diventi edificabile e mantenga la sua capacità di raccolta delle acque piovane come ha sempre fatto, anche nell’ultimo evento alluvionale del 16 maggio. La sindaca Letizia Bisacchi ha lasciato la presidenza al suo vice Marcello Pirini (foto), in quanto - ha detto - "nell’argomento c’è l’interesse di un mio parente in linea retta (suo padre Carlo Bisacchi)".

La rappresentante delle famiglie voleva spiegare a voce il problema ma non le è stata data facoltà. L’ultimo atto dell’ex ’podere del prete’ è la vendita all’asta disposta dal Tribunale di Forlì ed aggiudicata alla società Sfienti-Medri. In seguito hanno ceduto appezzamenti di varie misure ad alcuni residenti che hanno le case confinanti con il podere, fra cui Carlo Bisacchi che vorrebbe realizzarvi un suo parco verde. Le famiglie che abitano nelle vie Sopra Rigossa, Alfieri, Monti e Foscolo, dubitano che l’area di 60 mila metri quadrati resti agricola perché prima o poi si arriverà ad una trattativa con il Comune giustificando un interesse pubblico in cambio del permesso di edificare, anche se nuove case metterebbero la zona in pericolo di allagamenti in caso di straripamenti del Rigossa o di forti piogge. L’assessore Ivano Piraccini ha spiegato che quel Pua ha perso efficacia e dall’1 gennaio 2022 l’area è tornata a destinazione agricola per cui le preoccupazioni dei residenti sono infondate.

Vincenzo D’Altri