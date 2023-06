Podistica ‘StraCesena’ per gli alluvionati, partenza sotto la pioggia battente

Magari è stato un segno del destino. Ieri alle 17.30 era in programma la settima edizione della StraCesena, la corsa benefica i cui proventi serviranno a sostenere gli alluvionati. Da mezz’ora prima del via ha iniziato a piovere, piovere forte, quasi come era successo la mattina del 16 maggio, il giorno del cataclisma. Si poteva rinviare e invece gli organizzatori hanno tenuto il punto. Anche i partecipanti hanno tenuto duro, partiti anche con ombrello e k-way. Magari per caso, o magari no, pochi minuti dopo ha smesso di piovere. Torna sempre il sole. Tornerà anche questa volta.