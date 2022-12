Poesia dialettale, ecco tutti i vincitori

Al palazzo del Turismo di Gatteo Mare si é svolta la cerimonia di premiazione della VII edizione del premio di poesia dialettale "Alberto Andreucci e Pino Ceccarelli", indetto dalla C.A.P.It di Gatteo. Due sono le sezioni del premio: poesia dialettale e zirudèla. Sono arrivati 42 componimenti (27 poesie e 15 zirudèla) che sono stati inviati ai 5 membri della giuria: Gianfranco Miro Gori, presidente, Germana Borgini, Maurizio Balestra, Gilberto Bugli e Stefania Bolognesi. Per la sezione "Poesia dialettale" sono risultati: 1a classificata la poesia "La vita stila" di Andrea Fagnoli di Forlì; 2a la poesia "A Zoe" di Anna Maria Tomassini, di Savignano sul Rubicone; 3a la poesia "Sa ja pens" di Ferdinando Pellicciardi di Roma. La Giuria ha segnalato le poesie: "Pez e artai" di Emanuela Gori; "Incora" di Lucia Baldini e "Lasess" di Lorenzo Scarponi. Per la sezione "Zirundèla": 1a classificata, "Un diploma da pataca" di Arrigo Casamurata di Forlì; 2a "L’era in us" di Bruno Zannoni di Ferrara; 3a "L’apelt" di Franco Ponseggi di Bagnacavallo e segnalata: "U ritrat" di Checco Guidi. I poeti classificati hanno ricevuto in omaggio: il libretto E Mèj con i testi delle poesie classificate; l’ attestato dell’associazione culturale C.A.P.It di Gatteo; la borsa in tela stampata col logo del Premio (offerta dalla stamperia Pascucci di Gambettola) con prodotti gastronomici e non. La cerimonia è stata presentata da Silvia Benvenuti che ha eseguito, tra una declamazione e l’altra, brani di cante romagnole, accompagnando il suo violino alla chitarra di Roberto Acri. Al termine della manifestazione, presente un folto pubblico, tutti sono stati invitati ad un brindisi con pasticcini.

Ermanno Pasolini