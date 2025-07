Poesia fa rima con turismo: in mille al festival

Il successo della prima edizione di "Dove ci conduce questo suono – Cesenatico Poesia Festival" che si è svolta a fine giugno, conferma come la cultura possa fare anche turismo. Sono state infatti oltre mille le presenze registrate in quattro giorni. L’evento dedicato alla parola poetica e all’ascolto ha animato la città in luoghi simbolici e inaspettati, a partire da Casa Moretti, cuore pulsante del festival. Diretto dal poeta Valerio Grutt, il festival è nato come occasione di incontro tra poeti, musicisti e artisti, cittadini e turisti, un’esperienza collettiva di ascolto lungo il porto canale, nelle strade e sulle spiagge. Attraverso un ricco programma di reading, concerti, performance e workshop, il festival stato molto apprezzato. Dall’arrivo dei poeti in barca fino agli incontri a Casa Moretti, passando per i ritrovi in spiaggia e il concerto di Anastasio, il festival è riuscito a raccogliere diversi target di pubblico. Gli eventi svolti al Sand Gate e al Bagno Conti sono stati realizzati in collaborazione con la Cooperativa stabilimenti balneari e lo stesso Sand Gate, arricchendo l’offerta culturale della spiaggia. L’assessore Emanuela Pedulli è molto soddisfatta: "Cesenatico è una città dove da sempre la poesia è importante e la prima edizione di questo festival ne è stata una bellissima conferma. Il merito è del direttore artistico Valerio Grutt, Manuela Ricci di Casa Moretti, dei tecnici comunali e degli ospiti che sono stati con noi. Abbiamo portato la cultura nei nostri luoghi tradizionali ma anche fuori, in scenari inaspettati, e questo è sempre un grande valore". Il valore aggiunto di questa nuova iniziativa, è stato quello di dare un carattere positivo, come ha sottolineato il direttore Grutt: "Sono stati quattro giorni intensi, un viaggio dalle stanze di Casa Moretti a tanti luoghi della città. È stata un’esperienza di ascolto ma anche una festa, allegra e leggera. E’ stato bello vedere tante autrici, autori, musicisti e artisti. Sono stati importanti l’assessore Pedulli, Manuela Ricci e tutte le persone che hanno navigato assieme a noi nelle acque della poesia". Oltre alla poesia ed alle iniziative che ruotano attorno a Casa Moretti, sono molte le proposte culturali che attirano persone e intrattengono coloro che hanno già scelto Cesenatico per trascorrere le vacanze e le giornate di tempo libero. Gli esempi concreti sono il cartello del Teatro all’Aperto che con Ribalta Marea porta oltre 4mila spettatori e almeno mille soltanto per le grandi stelle del jazz per il Ju Ju Memorial; la rassegna dei Notturni alle Conserve che registra oltre 2mila presenze, ed i Concerti all’Alba che ne portano 3mila. Questo dimostra appunto che la cultura alza il brand della località e può fare turismo.

Giacomo Mascellani