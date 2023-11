Poesie di San Martino al circolo Arci di Sant’Egidio

Il quartiere Cervese Sud ripropone la festa di San Martino. L’appuntamento è per sabato al circolo Arci di Sant’Egidio, dalle 16.30, con le poetesse e i poeti del territorio che declameranno versi nel dialetto romagnolo. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con “Te ad chi sit è fiol?” e all’Associazione Istituto “Friedrich Schürr”, che promuovono la diffusione della poesia in dialetto romagnolo. A leggere, interpretare, raccontare, declamare le poesie Radames Garoia e Nivalda Raffoni, con Claudio Molinari a voce e chitarra.