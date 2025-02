Poesie e diario di Mino Casali

Oggi alle 16 nel salone Museo della Marineria si terrà un incontro pubblico organizzato dall’Università per gli adulti di Cesenatico. L’iniziativa è dedicata a Mino Casali, un marinaio storico di Cesenatico, molto amato e stimato anche per le sue doti intellettuali. All’incontro interverranno Fiorella Casali e Lando Casali, il direttore del Museo della Marineria Davide Gnola ed il pescatore Paolo Polini; l’assessore alla scuola Elena Baredi del Comune di Cesena ed il poeta Daniele Casadei leggeranno alcuni brani. L’occasione è la presentazione della riedizione del volume di poesie "La Tartèna ad Ciàisar" e del diario di Mino Casali. Alla base di questo appuntamento culturale c’è la volontà di mantenere viva la memoria di Mino Casali.

La prima edizione del libro "La Tartèna ad Ciàisar" con l’introduzione di Giorgio Calisesi e postfazione di Ferruccio Benzoni, presentava la raccolta di poesie che "disvela", come diceva Giorgio Calisesi, con assoluta verità, il mondo del mare e della pesca. Mino è stato un marinaio sin dall’infanzia, il mare è l’amico ma nello stesso tempo il nemico, perché va vissuto con cautela per il pericolo che rappresenta. La seconda edizione, promossa dalla Cgil, oltre alla raccolta delle poesie racchiude il diario di Mino, pubblicato dopo la sua morte. E’ veramente interessante trovare la descrizione dei luoghi più caratteristici di Cesenatico e i nomi e i soprannomi di molti suoi abitanti. Mino era consapevole che quel mondo di uomini coraggiosi al pari delle loro donne, che a terra tenevano in piedi la famiglia.

g.m.