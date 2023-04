Poesie e racconti in dialetto con quattro amici

Serata all’insegna del dialetto romagnolo. Stasera alle 20.30 al cineteatro Victor andrà in scena lo spettacolo ’Quatar amigh… par fé de ben’. Sul palco, quattro amici che con garbo e simpatia daranno vita a una serata di poesia, racconti, musica all’insegna del dialetto romagnolo: si tratta di Giuliano Biguzzi, Daniele Casadei, Loris Martelli e Giuseppe Tedaldi. Tirerà le fila della serata Manuela Gori che organizza e coordina l’evento per conto dell’associazione ’Anziani al centro’. Ingresso a offerta libera. Il ricavato sarà destinato a sostenere le attività e i progetti del Centro Anziani di san Vittore. Per info: 3756700032.