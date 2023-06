’Poeti a San Giovanni’ nel Chiostro: appuntamento in versi col Campo della Stella

Stasera alle 21.15 nel Chiostro di San Francesco giunge alla sua ventiduesima edizione ’Poeti a San Giovanni’, la manifestazione promossa dal Centro culturale “Campo della Stella”, con la direzione artistica di Gianfranco Lauretano, che ogni anno propone letture di poeti della nostra terra, talora accostati ad altri protagonisti della poesia italiana contemporanea. Quest’anno la rassegna trae spunto dalla pubblicazione di “Nekropoli, Romagna”, il libro di Gianfranco Lauretano in cui viene messa a fuoco la straordinaria fioritura di poeti dialettali e non che, cominciare dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e per tutta la seconda parte del ventesimo secolo ha operato in Romagna. Daranno voce e commento ai loro versi i poeti Gianfranco Lauretano e Stefano Maldini e l’attore Ilario Sirri.