Poggio alla Lastra, tutto è pronto per il presepe e le storie di Natale

Torna per il secondo anno ’Il presepe di Poggio e altre storie di Natale. Poggio alla Lastra, graziosa frazione di Bagno di Romagna, porta di accesso al versante romagnolo del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, si prepara a vivere un Natale magico. Infatti dall’11 dicembre all’8 gennaio 2024, la frazione si animerà con un ricco programma di eventi, tra cui il caratteristico presepe a grandezza naturale, arricchito da scintillanti luminarie, mercatini con artigiani produttori locali, musica, teatro e trekking durante i giorni di eventi.

L’inaugurazione è prevista per sabato alle 17 con un ricco contorno di buffet e dello spettacolo teatrale “A Christmas Carol” a cura di Altrove - Teatro dal Vero. Nello stesso giorno si svolgerà un trekking tra i sentieri del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, accompagnati dalla guida ambientale escursionistica Emiliano Conficoni che contribuirà a rendere l’atmosfera ancora più magica.

Il 23 dicembre, sempre Emiliano Conficoni, accompagnerà i partecipanti in un trekking tra le parrocchie dell’Alpe, con visita ai presepi montani di Poggio e Casanova e alla chiesa di Pietrapazza.

Il 28 dicembre, alle 17, si terrà un concerto in chiesa con la corale di Santa Sofia diretta dal maestro Ezio Monti. A seguire, buffet in piazzetta. Infine, il 5 gennaio del nuovo anno, alcune pasquelle delle vallate di Bagno, Poggio alla Lastra e Santa Sofia si incontreranno, nella piazzetta di Poggio. "Il presepe di Poggio e altre storie di Natale è un evento unico nel suo genere, che offre ai visitatori la possibilità di vivere un Natale magico e indimenticabile - commenta l’assessore al turismo di Bagno di Romagna, Francesco Ricci - Invito tutti a partecipare, per trascorrere insieme un momento di festa e condivisione".

