Poker di donne a Porta Trova

"Trova l’Arte a Porta Trova", è un calembour per titolare l’iniziativa di esporre opere pittoriche all’interno del Caffè di via Chiaramonti, situato e denominato appunto Porta Trova. Alle pareti del locale sono in mostra, fino al 6 novembre, le opere di 4 artiste cesenati. Sotto il titolo "Poker di donne… stati d’animo", espongono Giovanna Barcia, Mariangela Lensi, Nicoletta Ballarin, Nilde Capelletti. Aderenti ad Adarc l’associazione degli artisti cesenati, le pittrici i cui lavori sono in mostra danno una personale visione del mondo femminile: le donne di Nicoletta Ballarin sono ritratte "con colori soffusi, in momenti di solitudine, di abbandono, riflessione. Come se quella linea – spiega l’artista chiudesse mondi intimi e isolasse la figura dal mondo". Nilde Capelletti ama sperimentare tecniche nuove e in particolare rende i fondi materici attraverso colle e stucchi per dare corpo e anima ai dipinti. "Le mie figure femminili - racconta - sono a tratti incomplete, ma piene di passione e di una rara bellezza. Uso i colori del cielo e della terra con pennellate corpose che inducono a riflettere sulle condizioni della vita". Giovanna Barcia ritrae figure femminili, ora inserite in contesti quotidiani, "oppure - evidenzia- come in attesa, malinconiche, immerse nel silenzio di un mare invernale ad immaginare il futuro". Più reattiva la poetica di Mariangela Lensi: "rappresento donne gioiose, donne che danno la vita, guardano lontano, ragazze in cerca di fortuna e che mostrano la bellezza del loro corpo". È possibile visitare l’esposizione dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18. Il sabato fino alle 13.

r.c.