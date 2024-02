Poker di gol: i giovani bianconeri annientano il Cosenza

La Primavera 2, dopo il mezzo passo falso del pari di La Spezia (2-2), torna di prepotenza al successo battendo nettamente in casa 4-1 il Cosenza indirizzando già la gara nel primo tempo (3-0). Con questo successo i bianconeri di Campedelli restano in testa alla classifica del girone B con un punto di vantaggio rispetto al Benevento che non molla e ha dilagato contro il Perugia (51) e con 42 punti continua a tallonare i romagnoli. Il Cesena torna così a ribadire la legge interna dove nelle nove gare ha sempre vinto, la partita si è sbloccata dopo mezz’ora quando Amadori ha portato in vantaggio i padroni di casa.

Il Cesena continua ad attaccare e in quattro minuti Giovannini realizza una doppietta ipotecando già la gara al termine della prima frazione. Nella ripresa va in gol anche il difensore Pitti che insacca la seconda rete stagionale. I calabresi siglano il punto della bandiera al 25° con Attanasio. Cesena: Veliaj, Manetti, Mattioli, Campedelli (26’ st Tampieri), Valentini, Pitti, Ghinelli ((16’ st Arpino), Castorri (40’ st Valmori), Amadori (26’ st Perini), Giovannini, Tosku (16’ st Coveri). Reti primo tempo: 33’ Amadori, 37’ e 41’ Giovannini. Secondo tempo: 13’ Pitti, 25’ Attanasio.

Nel prossimo turno il Cesena sarà a Napoli, l’antagonista Benevento ad Ascoli. La prima classificata del girone va direttamente in Primavera 1, dalla seconda alla quinta disputeranno invece i playoff.