Pokerissimo della Primavera sull’Atalanta

CESENA 5 ATALANTA 3

CESENA:(4-3-1-2): Veliaj; Ronchetti (36’ st Abbondanza), Dolce, T. Zamagni, Domeniconi; Arpino, R. Campedelli, Castorri (36’ st Tampieri), Ghinelli (42’ st D. Zamagni); Perini (42’ st Galvagno), Tosku (25’ st Papa Wade). All.: N. Campedelli.

ATALANTA (3-5-2): Zanchi; Gobbo, Ghezzi (22’ st Bonsignori), Ramaj; Manzoni, Steffanoni, Manzoni, Arrigoni (33’ st Idele), Capac (1’ st Damiano); Camara (1’ st Lonardo), Bonanomi (33’ st Mungari). All.: Bosi.

Arbitro: Gandino di Alessandria.

Reti: 3’ e 18’ pt Manzoni, 38’ pt Dolce, 43’ pt Perini, 3’ st Perini, 27’ st Ghinelli, 31’ st Castorri, 46’ st Lonardo.

Note: ammoniti Castorri, Tosku, Manzoni; angoli 5 a 3 per il Cesena; recupero 2’ e 3’.

Che perda o che vinca la formazione Primavera allenata da Nicola Campedelli non è mai banale, riserva sempre colpi di scena: questa volta dopo essere andata sotto di due reti contro l’Atalanta ha avuto una reazione travolgente finendo per vincere col punteggio di cinque a tre una gara sempre molto avvincente. Passano appena tre minuti e i nerazzurri sono già avanti, Arrigoni centra per Manzoni che devia di testa alle spalle di Veliaj. Visto che lo schema funziona l’Atalanta lo replica al 18, di nuovo testa di Manzoni e Veliaj raccoglie la palla in fondo alla sua rete. Al 21’ Veliaj respinge il tiro di Camara, è il segnale che serve al Cesena per iniziare a ribaltare la situazione. Al 38’ Riccardo Campedelli ruba palla e serve Perini che accorcia le distanze, al 43’ Dolce risolve una mischia col colpo di testa che ristabilisce la parità. Il Cesena nella ripresa non abbassa il ritmo e al 3’ Perini (nella foto) completa la rimonta, col nono gol personale in campionato, al 27’ Ghinelli batte una punizione dal limite dell’area, la palla aggira la barriera e Zanchi è di nuovo battuto. L’Atalanta è frastornata e il Cesena affonda di nuovo il colpo al 31’ quando Castorri mette il Cesena avanti di tre reti. Nei minuti di recupero gli ospiti hanno un sussulto e con Lonardo rendono meno pesante la sconfitta. Sabato 8 febbraio prossimo impegno in trasferta sul campo del Cagliari.