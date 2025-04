"Polemica pretestuosa del sindaco: per la ricostruzione 21 milioni"

Luca Pestelli, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, interviene dopo i duri attacchi della sinistra dei giorni scorsi su un tema delicato e caro ai cittadini di Roncofreddo. Dice Pestelli: "Per gli interventi di ricostruzione post alluvione del Comune di Roncofreddo, la struttura commissariale ha stanziato ben 21 milioni di euro. Anziché sollevare polemiche pretestuose, l’amministrazione comunale dimostri di essere proattiva e collaborativa nella fase della elaborazione della progettazione degli interventi. Il finanziamento della progettazione rende infatti evidente la volontà politica del governo di procedere poi anche con la messa a terra delle opere, come è accaduto peraltro nella gestione di altre numerose situazioni emergenziali: finanziare la progettazione in una prima fase è utile per poter dare il via ai lavori funzionali all’opera, senza dover attendere tempi più lunghi". Continua Pestelli: "Stigmatizzo il comportamento della amministrazione comunale, che ha sollevato una polemica pretestuosa, addirittura citando il Ponte sullo Stretto che nulla ha a che fare con le necessità del Comune di Roncofreddo. Polemizzare con il Governo, che ha stanziato fondi per la ricostruzione del nostro territorio dal primo giorno e continua a farlo, non serve a nulla. Un aspetto che evidentemente sfugge al sindaco di Roncofreddo. Invece che attaccare il Governo, sarebbe utile che l’amministrazione comunale collaborasse". E conclude: "Come Fratelli d’Italia vogliamo essere vicini al territorio. Anche per questo stiamo organizzando un’assemblea pubblica aperta alla cittadinanza per parlare della situazione".

e.p.