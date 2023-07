Polemiche sulla commissione speciale Esperti presenti, ma a bocca chiusa

Non si è raggiunto l’accordo tra maggioranza e opposizione e gli esperti non avranno voce in capitolo nella commissione speciale sull’alluvione. Potranno assistere, ma senza prendere parola. A introdurre la discussione è stata la presidente del consiglio comunale Nicoletta Dall’Ara che ha ripercorso le tappe. Il 28 giugno scorso il consiglio comunale ha votato all’unanimità l’istituzione di una commissione speciale sull’alluvione e il 13 luglio le opposizioni hanno presentato la richiesta di avere gli esperti, che il regolamento del consiglio comunale assegna fino a tre ma per le commissioni permanenti.

ll 13 luglio si è svolta la prima seduta della commissione. Le opposizioni hanno successivamente presentato una mozione in cui si chiedeva di modificare il regolamento comunale esplicitando in maniera chiara la possibilità di designare esperti nelle Commissioni temporanee speciali analogamente a quanto previsto per le commissioni permanenti. Su questa posizione erano allineati i capigruppi di minoranza di Lega, Cambiamo, Cesena SiamoNoi e M5s.

Ma l’accordo non è stato trovato e le opposizioni hanno visto bocciare il loro emendamento aggiuntivo che chiedeva di prevedere in temi brevi una modifica del regolamento del consiglio comunale esplicitando in maniera chiara la possibilità di designare esperti nelle commissioni temporanee analogamente a quanto previsto nelle commissioni permanenti.

Antonella Celletti (nella foto) della Lega ha sollevato anche dubbi sull’interpretazione tecnic da parte del Comune. "Davvero incomprensibile la posizione del Pd - ha rimarcato Celletti –. L’unica interpretazione è che quel partito e la maggioranza vogliano mettere sotto tono e in sordina la commisisone e che temano ciò che potrebbe emergere. Noi abbiamo ritirato anche la mozione che avevamo presentato come minoranze per avere gli esperti".

"Il regolamento comunale non prevede gli esperti per le commissioni speciali ma solo per quelle permamenti – spiegano dal Pd – ed è stata bocciata la cosiddetta interpretazione autentica del regolamento che diceva di estendere la commissione speciale agli esperti".