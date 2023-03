Poli sportivi, l’avvio dei lavori a maggio

Sono stati assegnati i lavori per la realizzazione dei due nuovi poli sportivi di Villachiaviche e dell’Atletica, in zona Ippodromo, per un importo complessivo di 7,3 milioni di euro derivante dai fondi del Pnrr. Per l’impianto di Sant’Egidio, che sarà interessato da un intervento strutturale di ampliamento e riqualificazione, con la creazione di un parco, i lavori sono stati assegnati alla ditta Consorzio Fra cooperative di Forlì, per l’importo complessivo di 3.512.599,99 euro. Entro il mese di maggio si procederà con la cantierizzazione dell’area oggetto dell’intervento. Per il polo sportivo dell’Ippodromo, i lavori saranno eseguiti dal Consorzio Edili Artigiani di Ravenna, Società cooperativa, per l’importo complessivo di 3.826.303,67 euro.

"Si tratta di due importanti aggiudicazioni – commenta l’assessore ai lavori pubblici Christian Castorri – che ci consentono di procedere spediti verso l’avvio dei lavori e una nuova realizzazione di impianti sportivi all’avanguardia. I cantieri verranno avviati entro maggio a Villachiaviche e dopo l’estate all’Ippodromo. In entrambi i casi i progetti sono improntati alla massima sostenibilità ecologico-ambientale".

Il polo sportivo dell’Atletica dell’Ippodromo sarà un punto di riferimento per il Triathlon che qui ospiterà le attività di allenamento delle squadre a livello nazionale. L’area del progetto interesserà l’attuale pista di atletica con quattro interventi riguardanti l’ampliamento degli spazi seminterrati sotto le tribune della pista di atletica, la realizzazione di una palestra per il salto in alto, il salto in lungo e una zona attrezzi, oltre alla pista indoor. Il centro polifunzionale di Villachiaviche si presenterà come un parco pubblico sviluppato nel centro del quartiere Cervese Sud, per poter essere fruibile da tutti i cesenati e in modo particolare dai giovani che praticano attività sportiva, agonistica e non. È inserito nell’ambito del percorso ’Cesena Sport City’.