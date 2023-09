Polisportiva Fiumicinese, raccolti 500 euro per la società After Skull La Polisportiva Fiumicinese ha raccolto 350€ per sostenere la ASD After Skull di Gambettola, colpita dall'alluvione di maggio. Il consiglio direttivo ha aggiunto altri 500€, consegnati a Sandro Baldissarri durante un allenamento dei ragazzi Giovanissimi.