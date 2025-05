Polisportiva Forza Vigne celebra 60 anni con vittoria alla Coppa delle Coppe

La polisportiva Forza Vigne a settembre festeggerà il suo sessantesimo anno di attività: come ciliegina sulla torta dell’importante anniversario, lo scorso fine settimana è arrivata la vittoria della Coppa delle Coppe del Centro Sportivo, trofeo conquistato sul campo dell’Orogel Stadium Dino Manuzzi grazie alla vittoria per 3-1 contro Cella.

"Nel 1965 – ricorda il presidente Stefano Battistini, da 30 anni al timone della società – un gruppo di amici guidati da Giovanni Oreste Pieri decise di mettersi al servizio di quei bambini e ragazzi (io ero uno di quelli) che orbitavano nell’area della parrocchia di San Pio X per organizzare attività ricreative. Alla base c’erano quei valori tramandati di generazione in generazione e ancora oggi ben presenti negli attuali dirigenti: sebbene il mondo stia cambiando, il nostro impegno resta fondato sugli stessi principi di amicizia, rispetto e servizio alla comunità.

Il nostro modello è quello di uno sport che mette al primo posto il vivere un momento importante di aggregazione e di crescita lasciando per ultimi il risultato agonistico, la classifica, i gol fatti o subiti e la partita vinta o persa. Questo è il messaggio che vogliamo far arrivare ai bimbi, ai ragazzi, ai nostri tesserati della categoria amatori e ai genitori. Il tutto con la consapevolezza che realtà come la nostra sono fondamentali per fornire motivazioni e valide alternative alle nuove generazioni rispetto al divano e al mondo dei videogiochi".

I sessant’anni non saranno in ogni caso un punto di arrivo, ma un nuovo stimolo a rilanciare: "Restiamo al lavoro sul campo sportivo, tenendo ben presente che quello della gestione degli impianti sta diventando un problema serio per tante società che come noi non hanno a disposizione un custode e quindi devono gestire il tutto tramite i volontari. Allo stesso tempo inizia fin da ora la programmazione della prossima stagione, la ricerca degli sponsor e l’organizzazione della festa per il nostro sessantesimo compleanno. Il tutto sperando nel supporto dell’Amministrazione: senza una struttura adeguata diventa difficile svolgere attività sportiva per una società che anche quest’anno ha annoverato 7 squadre e 150 tesserati".