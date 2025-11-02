Politica (e non solo) nel ’Calderone’

Si chiama "Il Calderone" e non sembra, dal programma, che possa tradire il suo nome. Di tutto un po’, tra serio e faceto. Si annuncia così un format di parole più o meno in libertà proposto dall’ "autore, attore e semimusicista" (la definizione è sua) Francesco Gobbi che promette dibattito aperto, incursioni teatrali, interventi di opinionisti, sketch satirici su temi di volta in volta diversi. Si comincia con la politica - sabato 15 novembre alle 21 al circolo culturale La Rimbomba di Bertinoro (per i soci tesserati Endas) del blogger (altra auto definizione) Davide Fabbri - e sarà dura, dati i tempi, buttarla sul ridere. Intanto però l’evento si prefigge di fare chiarezza su "Che cos’è la destra e che cos’è la sinistra". "Una sorta di confronto tra due filosofie agli antipodi" anticipa Francesco Gobbi che, per l’occasione, chiama a confronto due politici cesenati: Marco Casali, piglio da tribuno con la giusta dose di ironia, a suo tempo candidato sindaco oggi capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, e Gianni Ceredi, lunga esperienza tecnica in ambito agroalimentare, consigliere comunale nella lista del Pd. "Dalla storia all’attualità" annuncia Gobbi che non teme, evidentemente, di affrontare temi corposi. Peraltro i due "contendenti" ("Ma teniamo molto al rispetto reciproco" dice Gobbi) sono stati invitati proprio per la loro capacità di tenere desto il dibattito in modo stuzzicante. "A dire di più - rivela poi l’ideatore - sono stati anche gli unici che hanno accettato". Non meraviglia. Format, location e situazione sono piuttosto insolite e l’imprinting è più quello della recita a soggetto che non del classico dibattito. "E’ un evento unico e libero - rincara l’ideatore - non ci sono sponsorizzazioni. In questo momento ho avvertito che c’è necessità di iniziative non targabili dove ognuno può dire la sua". Anche perché in programma c’è spazio per gli opinionisti: lo scrittore Alessandro Raimondi (a cui non manca la verve sarcastica), e l’operatore di comunità Matteo Fusconi, animatore di Web Radio di Comunità Radio Social Coast di Cervia. E siccome la promessa è anche quella di divertire ecco in scena anche Denis Severi "che fa il verso alla destra", Alessandro Raimondi "che fa il verso alla sinistra", e Sofia Gobbi, che ha appena 13 anni e legge un monologo dove si rispecchiano le idee (politiche?) della nuove generazioni. "Mi piacerebbe continuare su questo paradigma di contrapposizioni divertenti pur nel rispetto reciproco - chiosa Francesco Gobbi -. Ho un’idea per la prossima puntata, un confronto tra atei e religiosi". E chissà se questa volta trova gli interlocutori disponibili. Buttarla sul ridere, come ha dimostrato purtroppo la cronaca, non sempre conviene quando c’è di mezzo la fede religiosa.