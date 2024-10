Politica e Raffaella Carrà. A lezione con la Treccani

Dopo il successo della passata edizione le “Lezioni Treccani” tornano in Emilia-Romagna, offrendo tre serate di approfondimento culturale. Due appuntamenti, previsti per venerdì e sabato si terranno presso l’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana di Cesena.

Venerdì alle 17,30 sarà la volta di “Parole senza memoria: il lessico politico di oggi”, alla presenza di Michele Cortelazzo, Professore emerito di Linguistica italiana e Accademico ordinario dell’Accademia della Crusca, che affronterà l’evoluzione rapida della comunicazione politica, in particolare sui social media, con parole chiave che diventano popolari e poi rapidamente dimenticate. La lezione propone lo sviluppo di una “Filologia politica” per analizzare e tracciare l’uso delle espressioni politiche nel tempo, promuovendo una maggiore consapevolezza civica.

Sabato, sempre alle 17,30, Caterina Rita, insegnante e storica collaboratrice di Raffaella Carrà, terrà la lezione “Raffaella Carrà: diversi pubblici in diverse decadi”, nella quale ripercorrerà i momenti più significativi della carriera della Carrà, figura iconica della cultura pop italiana. L’incontro offrirà un’analisi dettagliata dei settori in cui la Carrà ha eccelso, dalla musica al cinema, passando per la televisione e la danza.

Le lezioni cesenati sono state anticipate da una tappa che avrà luogo a Ravenna, nel Salone Nobile di Palazzo Rasponi dalle Teste, dove sabato scorso Mattia Diletti terrà la lezione “Stati Divisi d’America. La società americana nel XXI secolo”, in cui affronterà, a meno di un mese dalle elezioni a stelle e strisce, gli aspetti più nascosti di un Paese “così vicino, così lontano”. A seguire è stata la volta di Beatrice Cristalli con “Le parole del nostro tempo: tra fuffaguru ed eco-ansia”, un viaggio attraverso le nuove parole. Tra queste fuffaguru, termine utilizzato per descrivere le figure del mondo digitale che, senza titoli dichiarati o riconoscibili, diffondono idee inconsistenti. Ci parlerà anche di ghostare, fenomeno delle relazioni digitali, e di eco-ansia, termine che descrive la crescente preoccupazione per il cambiamento climatico.

Organizzata da Treccani Cultura e Kratesis, sostenuta da APT Emilia-Romagna e realizzata in collaborazione con le amministrazioni comunali di Ravenna e Cesena, la rassegna “Lezioni Treccani” nasce dal desiderio che c’è in tutte le generazioni di incontrare un racconto gusto e approfondito per soddisfare la voglia di ascoltare e di imparare.

Gli eventi sono ad ingresso gratuito.