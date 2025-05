Politiche abitative, incontro alla Malatestiana

Questa mattina alle 9.30 alla BIblioteca Malatestiana si aprirà l’incontro pubblico sul tema "Le politiche abitative oggi e domani: quali scenari?". Un appuntamento proposto per offrire a cittadine, cittadini e professionisti del settore un’ulteriore occasione di approfondimento sull’attuale situazione abitativa. L’evento non si limiterà a fornire una panoramica dello stato dell’arte, ma si aprirà anche a una riflessione sui possibili sviluppi futuri, sulle proposte di soluzione e sui diversi punti di vista in campo, con l’obiettivo di promuovere un dialogo partecipato e costruttivo.

La mattinata sarà avviata dai saluti del sindaco Enzo Lattuca, del presidente del consiglio comunale Filippo Rossini e di Mirko Viroli, presidente del Campus universitario di Cesena. A seguire, nell’ambito di specifiche tavole rotonde tematiche interverranno rappresentanti di diverse istituzioni e realtà locali, quali: Dipartimenti di Psicologia e di Sociologia dell’Alma Mater Studiorum, Avvocati di Strada Cesena, Comune di Cesena, Ordine degli Architetti di Forlì-Cesena, Ordine degli Ingegneri di Forlì-Cesena, Fondazione Abitare Ets, Asp distretto Cesena-Valle Savio, SoloAffitti e Caritas diocesana di Cesena-Sarsina.