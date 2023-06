"Politici, basta polemiche" L’appello degli alluvionati

di Luca Ravaglia

"E’ il momento di mettere la palla al centro e giocare tutti con la stessa maglia". Marco Giangrandi, presidente del comitato degli alluvionati cesenati, cerca di gettare acqua sul fuoco delle polemiche politiche divampato negli ultimi giorni in seguito allo scambio di accuse tra schieramenti di centro sinistra e centro destra in merito alla gestione del post cataclisma in Romagna. "L’intento – spiega Giangrandi – è quello di rivolgermi a entrambe le parti, senza attribuire ragioni o torti, ma facendo notare che in questo contesto di ripicche e frecciate, a rimetterci sono soltanto i cittadini che devono fare i conti con danni enormi. La rabbia della c’è, si sente e si vede. La ho colta per esempio a una riunione nel quartiere Oltresavio, ma il compito delle istituzioni (locali come nazionali) è quello di spegnerla, non assecondarla pensando alle prossime elezioni. Serve lavorare tutti fianco a fianco per fare in modo che questa fase venga superata, senza lasciare indietro nessuno e senza alimentare risentimenti". Giangrandi entra anche sul tema, gettonatissimo in queste ore, legato alla tempestiva richiesta di fondi. Chi amministra i territori (il sindaco e presidente della Provincia Enzo Lattuca in particolare) chiede di fare presto per non bloccare la ricostruzione, chi rappresenta il Governo (Alice Buonguerrieri di Fratelli d’Italia) antepone invece l’importanza di avere prima le idee chiare sull’entità dei danni, per evitare salti nel buio e spese incontrollate. "Ribadisco con forza di non voler assecondare nessuna parte – rirende il presidente del comitato – ma è chiaro che al momento è troppo presto per effettuare stime attendibili sull’entità dei danni subiti nelle case e nelle aziende. Servono accertamenti puntuali effettuati da professionisti del settore e non buttati lì a caldo, magari con la voglia di rientrare a casa il prima possibile, pensando per esempio che un’imbiancata possa risolvere tanti problemi quando invece poi magari nei prossimi mesi servirà rifare per intero l’intonaco. Per questo chiediamo al Comune di fare da intermediario in questa fase". L’idea è reclutare, magari tramite bando, un pool di professionisti ai quali assegnare strada per strada la mappatura di tutte le criticità: "Se è vero che le spese delle perizie verranno poi restituite, tanto vale che le sostenga direttamente l’ente pubblico, con un accordo unico, in grado di risparmiare e ottimizzare i fondi. Servirà tempo? Che si allunghino i termini delle presentazioni delle domande. La cosa importante è che ora i cesenati si sentano le istituzioni, tutte le istituzioni, a fianco".