Politici cattolici in ritiro Il vescovo: "Sa bene governare chi dà a tutti il proprio spazio"

di Andrea Alessandrini

Divisi nei partiti, i cattolici cesenati impegnati in politica che in questi giorni si rinfacciano la scelta di stare nel Pd o a nel centrodestra, ma uniti nella condivisione del magistero della chiesa sulle ragoni più profonde dell’agire politico.

Un sindaco e due assessori cesenati, ma anche diversi consiglieri comunali, hanno preso parte all’abbazia del Monte al ritiro spiritutle degli operatori impegnati in campo sociale e politico, apertosi con la celebrazione dellamessa. L’incontro è stato guidato dal vescovo. Un appuntamento fisso, da quando monsignor Douglas Regattieri guida la diocesi di Cesena-Sarsina.Si tratta del sindaco di Sarsina Enrico Cangini (vicino a Forza Italia), dell’assessore al comune di Cesena Camillo Acerbi nella giunta di centrosinistra guidata da Enzo Lattuca (non tesserato in alcun partito) e Carmelina Labruzzo (Popolari per Cesena). C’era anche Francesco Marinelli, segretario generale Cisl Romagna. Il vescovo nel suo intervento ha fatto ampi riferimenti all’enciclica ’Fratelli tutti’ di papa Francesco, incluso questo passo :"Chi ha la responsabilità di governare (...) sa ascoltare il punto di vista dell’altro consentendo che tutti abbiano un loro spazio". "Il vescovo ha volato ’alto’ – sottolinea l’assessore Acerbi – mettendo in luce che l’agire politico è una vocazione altissima di servizio e carità volta al bene comune. Una sollecitazione forte per tutti noi".

"Molto arricchente la riflessione di Regattieri - osserva il sindaco Cangini –. Purtroppo stiamo assistendo ad una anestetizzazione della partecipazione politica. Per ridarle vigore bisogna coinvolgere i giovani, facendoli sentire utili e protagonisti. La Pira diveva che i ragazzi che sono come le rondini, volano sempre verso la prima primavera".