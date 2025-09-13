Polizia, anche il questore rassicura: "La sala operativa resta attiva"

La sala operativa del Commissariato di polizia di Cesena resta in funzione, per nell’ambito di una unificazione con la sala operativa unica della questura di Forlì. Una misura tecnico-amministrativa che però non avrà ripercussioni sui servizi per i cittadini e la sicurezza del territorio. Questi concetti, emersi da una rassicurante interlocuzione tra il sindaco Enzo Lattuca e il capo della polizia Vittorio Pisani in margine a una visita al Caps giovedì scorso, vengono ribaditi dal questore Claudio Mastromattei. Che in una nota dissipa implicitamente gli ultimi timori avanzati dai sindacati in una presa di posizione diffusa proprio in seguito a un confronto con il prefetto Pisani. Spiega Mastromattei: "Così come avviene in tutte le città italiane, in base alle direttive ministeriali, la gestione delle richieste dei cittadini e il coordinamento operativo degli interventi delle pattuglie in ambito provinciale devono essere affidate ad un’unica sala operativa che è quella della Questura di Forlì-Cesena, al fine anche di garantire gli standard di qualità richiesti dal Sistema di Gestione Qualità ISO9001 che è stato adottato per tutte le attività connesse alla gestione delle emergenze".

"La sala operativa del Commissariato – prosegue il questore – continuerà, come avviene in tutti i Commissariati distaccati, a svolgere le funzioni di ascolto radio, raccordo con la sala operativa unica provinciale, supporto telefonico per le volanti e videosorveglianza per le aree interessate. Il Capo della Polizia ha assicurato al Sindaco e alle organizzazioni sindacali che a dicembre sia la Questura di Forlì-Cesena che il Commissariato di Cesena riceveranno adeguati rinforzi".

Soddisfatta delle rassicurazioni di Pisani è in particolare la Confcommercio: "Una notizia importante, che premia anche la mobilitazione e le voci levatesi nel nostro territorio, comprese quelle della nostra associazione, a tutela delle imprese e della cittadinanza". Il presidente Augusto Patrignani sottolinea come "la conferma della piena operatività della centrale sia un risultato fondamentale per la sicurezza urbana e per la comunità. Un presidio che va difeso e rafforzato, poiché la sicurezza è un prerequisito indispensabile di ogni benessere territoriale e costituisce un fattore competitivo per chi fa impresa".

Confcommercio riconosce che Cesena non presenta in tema di sicurezza i livelli di allarme di altre parti del Paese, ma rapine, furti, aggressioni e vandalismi non mancano e creano preoccupazione. Servono dunque misure efficaci e condizioni operative adeguate per le forze dell’ordine, a partire dai rinforzi per gli organici da tempo carenti. L’associazione chiede anche di implementare i progetti di videosorveglianza e i presidi fissi sul territorio nei punti più sensibili, come la stazione ferroviaria. Anche Francesca Lucchi, consigliera regionale del Pd, esprime soddisfazione: "La mobilitazione delle istituzioni locali, dei sindacati e della politica ha dato un risutlato concreto". Lucchi rileva inoltre lo scenario positivo con la prossima conclusione dei lavori al nuovo Commissariato e l’arrivo di nuovi rinforzi per l’organico della polizia.

re.ce.