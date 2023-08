Polizia, denunciato 18enne milanese per detenzione e spaccio di droga

Gli agenti del Posto estivo della Polizia di Stato, negli ultimi giorni hanno effettuato numerosi controlli ai Giardini al Mare e in alcuni stabilimenti balneari dove si organizzano feste a tema, impiegando personale in divisa (foto) ma anche in abiti civili, per mimetizzarsi tra la gente. Nel corso di uno di questi controlli, nella zona di Ponente di Cesenatico, nella rete è finito un giovane turista milanese appena maggiorenne con il vizio del fumo. I poliziotti, in collaborazione con il personale della Polizia locale di Cesenatico, hanno scoperto che il 18enne, in vacanza a Cesenatico con la famiglia, aveva in tasca un pezzo di hashish. Gli agenti in borghese hanno poi perquisito l’abitazione estiva dove soggiorna il ragazzo, rinvenendo altra sostanza stupefacente, sempre hashish, per un totale di oltre 30 grammi. Lo stupefacente è stato sequestrato e il 18enne di Milano denunciato a piede libero per detenzione di droga ai fini di spaccio.

In un’altra operazione, sempre sul lungomare di Ponente, la volante ha notato un gruppo di ragazzi innervositi dalla presenza degli agenti e che cercava di allontanarsi con disinvoltura. Durante la procedura di identificazione, un cittadino originario del Gambia, un 30enne in regola con i documenti di soggiorno e residente a Ravenna, ha spontaneamente consegnato un involucro contenente circa 10 grammi di hashish, destinato ad essere ceduto ad alcuni giovani. L’uomo, incensurato, è stato sottoposto a fotosegnalamento e denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Giacomo Mascellani