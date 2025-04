Polizia di Stato, festa e bilanci: "Forte aumento dei reati predatori. È allarme per le baby gang"

Due ore dove la speranza di più sicurezza per una vita più tranquilla l’hanno fatta da padrona, trasmettendola a tutti i presenti, rimasti entusiasti. La Polizia di Stato della provincia di Forlì-Cesena ha celebrato il 173° anniversario della sua fondazione con una cerimonia che si è svolta nell’auditorium del Centro Addestramento della Polizia di Stato di Cesena, di recente tornato alla piena attività formativa, preceduta, alle 8,30 dal tributo ai caduti della Polizia di Stato presso il cippo commemorativo del cimitero monumentale di Forlì. Erano presenti il presidente della Regione Emilia Romagna Michele De Pascale, il prefetto Rinaldo Argentieri, il sindaco di Cesena, Enzo Lattuca, i vertici della magistratura e delle forze dell’ordine e delle istituzioni provinciali, i rappresentanti del mondo imprenditoriale, della scuola e del volontariato. Ad accoglierli il questore Claudio Mastromattei e il direttore del Centro Stefano Dodaro. Un messaggio di auguri è arrivato anche dal presidente Sergio Mattarella.

L’evento ha visto anche premiare 19 persone della Polizia di Stato che si sono distinte per atti di grande generosità per salvare vite umane. Lodata l’iniziativa del Cesena Calcio che ha avviato da tempo il progetto "Per un calcio integrato". I ragazzi che partecipano al progetto, infatti, accompagnati dal capitano del Cesena, Giuseppe Prestia, sono intervenuti alla cerimonia e incontrato atleti e tecnici del gruppo sportivo "Fiamme Oro" della Polizia di Stato.

Il questore Claudio Mastromattei ha ringraziato tutti gli intervenuti e ha aggiunto: "Signor prefetto lei è un mio, nostro, fratello maggiore ed è sempre pronto ad ascoltare e a esaudire le nostre richieste. Poi i sindaci, sentinelle del nostro territorio; gli imprenditori che fanno grande la nostra Romagna e quei cittadini che fanno da pungolo. Ma il ringraziamento più grande va ai nostri poliziotti. C’è un aumento percentuale dei reati predatori e dei reati contro la persona e, contestualmente, un ponderoso incremento dell’attività repressiva e di prevenzione. In notevole aumento anche i reati commessi da minori. Abbiamo triplicati gli ammonimenti e i Daspo e raddoppiati i fogli di via obbligatori e un forte incremento del numero delle persone denunciate e degli stranieri espulsi con accompagnamento alla frontiera. Tra gli impegni importanti il contrasto alla immigrazione clandestina, la gestione degli eventi sportivi. Io sono legato al mondo della disabilità e sono rimasto affascinato da quanto fatto dal Cesena Calcio".

Ha aggiunto il prefetto Rinaldo Argentieri: "Sono in aumento i numeri dei reati compiuti singolarmente e di gruppo. Il termine gang rimanda al crimine organizzato. Dobbiamo lavorare per la prevenzione e per il recupero di questi giovani anche perchè se si lavora bene i risultati poi ci sono".

E alla fine c’è stato anche l’intervento del presidente della Regione Michele De Pascale: "Bisogna tenere alto il livello di guardia sulla sicurezza a livello climatico. Sul fiume Savio c’è in atto un grande cantiere. Stiamo studiando per realizzare invasi, bacini e sistemi di sicurezza. Dobbiamo lavorare in tutti i modi affinchè l’acqua non esca dagli argini". La conclusione con il brano cantato tutti insieme "Romagna Capitale" dalle due cantanti che durante la cerimonia hanno anche aperto con l’inno nazionale, un brano d’opera e la celebre "We are the World".