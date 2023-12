Polizia in classe contro bullismo e cyberbullismo

Bullismo e cyber-bullismo sono problemi sempre più sentiti tra gli adolescenti. Per questo i poliziotti del Commissariato di Cesena si sono incontrati con gli alunni delle classi terze della scuola media ‘Gioovani Pascoli’ di Cesena. Gli agenti hanno dato vita a una vera e propria lezione sui temi del bullismo, il cyber-bullismo e l’utilizzo consapevole degli smartphone e dei social da parte dei giovanissimi. Gli operatori hanno cercato di sensibilizzare i ragazzi su quelli che possono essere gli effetti che queste forme di violenza lasciano su chi le subisce e sulle conseguenze a cui vanno in contro chi le commette. Tematica estremamente attuale soprattutto per le nuove generazioni che sono le più esposte a questo tipo di pericoli e per la quale la Polizia di Stato è sempre in prima linea nell’attività di sensibilizzazione. Nel corso della lezione sono state illustrate le caratteristiche di questi fenomeni anche grazie al racconto di casi reali che i poliziotti si sono trovati a dover affrontare durante il loro lavoro. Particolare attenzione è stata rivolta anche alla pornografia minorile e alla diffusione di certi contenuti anche tra i giovani. Gli operatori hanno, infine, spiegato come riconoscere tutti questi fenomeni e come correre ai ripari, sottolineando l’importanza del confronto con gli adulti e con le istituzioni. Numerosi sono stati gli interventi che i giovani ascoltatori hanno poi rivolto ai poliziotti creando momenti di confronto e di riflessione assolutamente preziosi.