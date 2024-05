Polizia locale, 4 agenti premiati ai campionati di tiro operativo

Gli agenti della Polizia locale di Cesenatico si confermano anche nel 2024 come i migliori tiratori presenti sul territorio. La compagine cesenaticense ha infatti centrato un’altra importante vittoria in una competizione di alto livello. La Polizia Locale di Cesenatico nei giorni scorsi ha infatti partecipato ai Campionati regionali di tiro operativo, che si sono svolti a Piacenza, ottenendo un prestigioso successo. Gli agenti Lorenzo Brina, Simone Ricchello, Matteo Nanni e Stefano Francese (nella foto), si sono guadagnati il primo posto assoluto, battendo le rappresentative degli altri comandi e anche i padroni di casa di Piacenza. Questo successo rappresenta un motivo di grande soddisfazione e denota un’ottima capacità operativa e una piena conoscenza dell’arma da fuoco, che è un vanto in termini di alta professionalità, per tutto il comando della Polizia locale di Cesenatico. Quest’anno al fianco degli agenti, ha esordito per la prima volta anche l’ispettore Stefano Francese, il quale assieme a Lorenzo Brina sta lavorando nella formazione dell’intero personale della Polizia locale di Cesenatico. Lo scorso mese di ottobre, la formazione composta sempre dagli agenti Lorenzo Brina, Simone Ricchello e Matteo Nanni, aveva vinto il titolo a squadra al Trofeo Regionale di Tiro a Segno che si è svolto sempre a Piacenza. In tale occasione ci fu una importante gloria anche nella competizione individuale, dove a trionfare è stato Lorenzo Brina, agente ormai abituato a questa vittoria e che conferma di essere il migliore in Emilia-Romagna.

g.m.