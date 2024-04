Polizia locale, il nuovo capo è Alessio Rizzo

È Alessio Rizzo il nuovo comandante della Polizia locale di Cesenatico. Il nuovo capo ha preso servizio lunedì 1° aprile e ieri è stato presentato ufficialmente. Rizzo è giovane, 33 anni, ed è originario di Mazara del Vallo in provincia di Trapani. In precedenza ha ricoperto per sette anni il ruolo di vicecomandante della Polizia locale nel comune di Buccinasco, in provincia di Milano, e prima ancora aveva prestato servizio anche come agente nel comune di Cerro Maggiore, sempre in provincia di Milano, mentre i suoi esordi l’hanno visto ufficiale nel comune di Mazara del Vallo. Alessio Rizzo ha preso il posto di Edoardo Turci che ha terminato il servizio il 31 marzo andando in pensione.

Il sindaco Matteo Gozzoli ha voluto lui come comandante, al termine di una selezione effettuata accuratamente: "Abbiamo dato il benvenuto al nostro nuovo comandante, che ha appena preso servizio e ha davanti a sé mesi di lavoro intensi, con tanti eventi da gestire – ha detto il primo cittadino –. Da parte nostra, come amministrazione siamo pronti a supportarlo in tutto e per tutto, certi che la comunità di Cesenatico lo saprà accogliere nel migliore dei modi. La sinergia con la Polizia locale è fondamentale e permette alla macchina comunale di poter lavorare al meglio".

L’assessore Mauro Gasperini, il quale ha le deleghe alla viabilità ed alla Polizia locale, assieme al sindaco aveva già incontrato il nuovo comandante: "Già da alcune settimane Rizzo si è impegnato nel passaggio di consegne insieme al comandante uscente Edoardo Turci che si è messo a completa disposizione – ha spiegato –. Siamo tutti a disposizione per fare in modo che tutto vada per il meglio".

"Voglio innanzitutto ringraziare il sindaco per la fiducia accordatami – ha quindi dichiarato Rizzo –. Raccolgo l’eredità di Edoardo Turci, al quale va il mio augurio per una serena pensione ed il ringraziamento per il ruolo svolto in questi anni. Ho avuto modo di interfacciarmi con il personale trovando all’interno del Comando grandi professionisti, caratterizzati da una spiccata proattività. Credo molto nel concetto di team, nel lavorare in sinergia e per questa ragione l’obiettivo che mi pongo è quello di valorizzare le migliori competenze sia nei servizi interni che nel controllo esterno del territorio".

"Ci tengo a dire che da parte mia e dell’intero Comando c’è grande disponibilità ad ascoltare le necessità e rispondere alle richieste dei cittadini" ha aggiunto infine. La Polizia locale a Cesenatico è il settore numericamente più importante in termini di risorse umane, in quanto occupa 40 dei circa 150 dipendenti comunali.

Giacomo Mascellani