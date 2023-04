Polizia locale in cattedra "I giovani sono sensibili"

La famiglia del ragazzino che frequenta la seconda media in una scuola del territorio cesenate e che si è dovuto misurare con episodi di bullismo ha molto apprezzato che la direzione didattica ieri abbia comunicato di aver fissato il ‘recupero’ dell’incontro con la polizia proprio dedicato a questo tema. In effetti si tratta di appuntamenti ai quali gli istituti scolastici di tutto il territorio fanno spesso ricorso. A tenere questi incontri è anche il personale della polizia locale di Cesena, come conferma il comandante Andrea Piselli: "Ci muoviamo su diversi fronti – argomenta – che cominciano con la prevenzione molto precoce in termini di educazione stradale, alla quale vanno poi ad aggiungersi altri argomenti attualissimi come quelli legati ai rischi della rete e de bullismo, compreso quello cibernetico. Si tratta di iniziative sulle quali crediamo e investiamo molto, grazie anche al supporto della Regione". Il ruolo cruciale è ovviamente giocato dal personale in divisa che si reca nelle scuole e che deve essere in grado di interfacciarsi al meglio col mondo adolescenziale. "Serve una continua formazione, che deve andare di pari passo coi mutamenti dell’universo giovanile legati ai modi di porsi, agli interessi e a tanto altro. Andamento delle preferenze sui social network comprese". Il lato più positivo evidenziato da Piselli riguarda i riscontri registrati sul campo: "Non credo sia corretto dire che oggi il tema del bullismo è più radicato rispetto al passato, ma ritengo piuttosto che ora ci si presti molta più attenzione, coi risultati che pagano, ma che certo non sono facili da raggiungere. Confrontarsi coi ragazzi è molto interessante, ma difficile, perché non è che si entra in un’aula e si inizia a parlare davanti a una platea in silenzio. C’è dialettica, le interazioni sono costanti, i giovani sono dotati di strumenti conoscitivi che un tempo non esistevano, le sollecitazioni sono molteplici e rispondere in maniera adeguata è decisivo". Le forze dell’ordine si avvalgono anche del costante apporto dei servizi sociali: "Grazie a questo approccio ‘di rete’ siamo riusciti a ottenere risultati importanti, anche in relazione al delicatissimo tema dell’abbandono scolastico e ai comportamenti scorretti ai quali rischiano di avvicinarsi anche i giovanissimi. Le risposte ci sono, spesso non sono molto pubblicizzate per la delicatezza del tema, ma sono costanti. E concrete".

l.r.