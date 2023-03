Polizia locale in classe "Il bullismo cresce, i bambini si lamentano"

di Annamaria Senni

I casi di bullismo aumentano, anche tra i giovanissimi, e per contrastare il fenomeno dilagante, gli agenti della polizia locale sono entrati nelle aule scolastiche per affiancare gli insegnanti in questa battaglia a difesa dei più deboli. Coordinati dall’ispettrice capo Cristina Sanulli, gli agenti hanno incontrato così gli studenti delle classi quinte delle primarie della Fiorita, Case Finali, Calisese, Ponte Pietra e Montiano.

"I fenomeni di bullismo e cyberbullismo – spiega l’ispettrice capo Cristina Sanulli – sono sempre più presenti tra gli adolescenti e preoccupano insegnanti e genitori. Per questo abbiamo dato vita al progetto ‘Insieme si può’, avviato nel 2019 nelle scuole medie, ed ora allargato anche alle classi quinte delle elementari e ad alcune scuole superiori".

Se per bullismo si fa riferimento alle azioni e ai comportamenti aggressivi intenzionali, eseguiti da una persona singola o da un gruppo, che mirano a danneggiare un coetaneo, per cyberbullismo si intendono tutte quelle azioni aggressive che trovano spazio su internet e attraverso l’utilizzo degli smartphone. "Ogni età presenta problematiche differenti – dice l’ispettrice Sanulli – noi cerchiamo di far capire che l’atteggiamento di bullo crea grossi disagi e cerchiamo di aiutare sia la vittima, che il ‘bullo’, perché anche quest’ultimo ha bisogno di aiuto e cerchiamo di fornire degli strumenti ad entrambi. I bambini si fidano di noi ed è capitato più di una volta che alunni, maschi e femmine, si siano lasciati andare in confidenze accompagnate spesso anche dal pianto". Alla primaria sono stati segnalati casi di alunni presi in giro perché bravi a scuola, bambini presi in giro perché portavano gli occhiali, e sono frequenti le offese per l’aspetto fisico.

"Un’altra problematica diffusa è quella del cyberbullismo – continua Sanulli –, vediamo che manca la consapevolezza da parte dei genitori di quanto può essere distorto l’uso del cellulare. Dare in mano un cellulare a un ragazzino è come dargli un’arma. I genitori devono costantemente controllarli. I ragazzini si fanno foto e le inviano, e in un attimo entrano in rete. Talvolta purtroppo circolano immagini di ragazze o ragazzi poco vestiti, che una volta inviate a un amico o in una chat diventano virali. Nascondendosi dietro a un cellulare il bullo ‘si sente più forte’ e scrive frasi cattive con più facilità. Prendere in giro il compagno più debole nelle chat è molto frequente".

Gli argomenti trattati dalla polizia locale a scuola hanno riguardato anche problematiche come l’adescamento online, le nuove dipendenze dai social e i pericoli della realtà virtuale.