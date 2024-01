Polizia locale: "Nel 2023 oltre 140 incidenti"

La Polizia locale dell’Unione Rubicone e Mare ha reso noto i dati relativi all’attività del 2023, svolta dai 19 operatori in organico, di cui 6 addetti al coordinamento e controllo e 13 agenti, e i 2 a tempo determinato mediamente in forza al Comando diretto da Alessandro Scarpellini. Il territorio di competenza comprende i Comuni di Borghi, Roncofreddo, Savignano sul Rubicone e Sogliano al Rubicone: circa 200 kmq da Savignano mare a Savignano di Rigo/Montetiffi, da Stradone a Montepetra, sul quale abitano circa 27.000 persone e che comprende reti viarie di rilievo nazionale, un grande centro commerciale e importanti infrastrutture.

Sono state 76 le sanzioni amministrative per scorretto conferimento o abbandono rifiuti urbani, e 12 le denunce per gestione illecita di rifiuti speciali, con sequestro di due autocarri; 52 sono stati i sopralluoghi edilizi, con 29 segnalazioni di abuso edilizio. Sono state 72 le ispezioni effettuate in pubblici esercizi e 45 le sanzioni elevate per violazione delle norme del commercio.

Gli accertamenti per Anagrafe e Questura sono stati 1.558. Arrestate 4 persone, due per spaccio di sostanze stupefacenti e due per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale; 90 le persone denunciate a piede libero, di cui 3 per detenzione di stupefacenti a fine di spaccio, 8 per resistenza a pubblico ufficiale, 3 per furto, 11 per ricettazione, e 2 per danneggiamento.

Sequestrati 1,95 kg di sostanze stupefacenti e rinvenuti e restituiti ai proprietari 12 motoveicoli rubati; 21 le persone denunciate per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti, 144 gli incidenti stradali rilevati, di cui 1 mortale e 67 con feriti, 39 le patenti di guida ritirate, 94 i veicoli sequestrati senza assicurazione e 17 quelli posti sotto fermo per altre violazioni.

I veicoli rimossi sono stati 74; poi 198 ordinanze di modifica temporanea della viabilità, 4 nulla osta e 15 pareri. C’è stata la collaborazione con la Polizia locale di Cesena: 19 servizi coordinati e congiunti, 257 persone controllate.

Il Comandante Alessandro Scarpellini ha conferito gli elogi per meriti professionali agli Assistenti Antonio Belmonte e Nicola Freschi, all’Ispettrice Katia Pierantozzi, al Sovrintendente Fabiola Tamburini e al Commissario Angelo Piselli. Gli operatori hanno ricevuto il plauso del Presidente dell’Unione Rubicone e Mare Filippo Giovannini e di Tania Bocchini assessore alla Polizia Locale dell’Unione.