Polizia locale, nuovo suv ibrido grazie ai contributi della Regione

Prosegue l’implemento di nuovi automezzi della Polizia locale di Cesenatico. L’ultimo acquisto è una nuova Suzuki Vitara, alimentata con motore ibrido e acquistata con un investimento di 26mila euro, attraverso un finanziamento ministeriale a sostegno della polizie locali. Il suv giapponese arriva dopo la Renault Zoe Full electric, acquistata grazie a un finanziamento regionale nell’ambito del ’Piano di Azione Ambientale’ per un futuro sostenibile.

Il comando aveva fatto richiesta all’interno di questa iniziativa, rottamando una vecchia Fiat Punto euro 3, aggiudicandosi un finanziamento regionale di 20mila euro (il massimo che era possibile ottenere dl bando), ed in questo caso la Regione aveva contribuito dunque per il 75 per cento della spesa su un importo totale di 29.752 euro.

Il sindaco Matteo Gozzoli e l’assessore Mauro Gasperini sono contenti del progetto di rinnovamento: "L’arrivo di un veicolo ibrido, dopo l’innesto di uno completamente elettrico, segna una svolta anche per quanto riguarda i mezzi all’interno del nostro comando di Polizia locale. Sono auto efficienti e funzionali, che permettono al Comune di risparmiare in termini economici e di aver un minor impatto ambientale, permettendo ai servizi di essere ancora più efficaci".

Il comandante Edoardo Turci sottolinea i valori del progetto: "Negli ultimi quattro anni abbiamo acquistato sette veicoli, rinnovando per oltre metà il parco mezzi della Polizia locale che conta dodici veicoli, il tutto a beneficio del comfort e della sicurezza per gli agenti e gli ufficiali impegnati nei servizi in strada".

g.m.