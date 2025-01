Polizia locale, volantini contro l’abusivismo commerciale

L’abusivismo commerciale è un fenomeno che da sempre caratterizza l’estate in riviera. Questa estate, ad esempio, sono tornati gli abusivi che vendono bigiotteria e chincaglieria e si vedono anche venditori irregolari di teli da spiaggia. Il Comune di Cesenatico e la Polizia locale anche in settembre proseguono la campagna di sensibilizzazione, attraverso la distribuzione di volantini in cui è scritto "Acquista solo prodotti originali. Sostieni il commercio nazionale e fidati solo dei rivenditori legali. No alla contraffazione".