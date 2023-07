Polizia restituisce a casa 'Macchia', il Lagotto Romagnolo smarrito a Bagno di Romagna

Il fido torna a casa dal padrone grazie all’intervento provvidenziale della Polizia. Una pattuglia della Sottosezione di Bagno di Romagna ha restituito al suo padrone ’Macchia’, uno splendido Lagotto romagnolo di 7 anni che vagava pericolosamente lungo E45 tra San Piero e Bagno di Romagna. Un utente in transito aveva notato l’animale e, oltre a dare l’allarme, si era fermato con il suo furgone per proteggerlo dagli utenti in transito.

La pattuglia, per evitare che scappasse nuovamente, è arrivata velocemente sul posto; in modalità safety car con i lampeggianti accesi ha messo tutti in sicurezza e portato il lagotto ‘Macchia’ in caserma, dove è stato coccolato e rifocillato dai poliziotti in attesa che il padrone, residente in zona, venisse a riprenderlo.