Polizia, sono arrivati i rinforzi estivi

di Giacomo Mascellani

A Cesenatico sono arrivati i rinforzi della Polizia di Stato per la stagione estiva 2023, che controlleranno il territorio dell’intera costa della provincia di Forlì-Cesena, quindi oltre a Cesenatico anche Gatteo a Mare, San Mauro Mare e Savignano Mare, per un totale di oltre dieci chilometri di litorale. Al Posto estivo di polizia nel centro di Cesenatico, in viale Leonardo da Vinci angolo via Marconi, da ieri sono 15 gli agenti operativi sul territorio, ma senza l’apertura al pubblico della sede. In sostanza il Posto di Polizia sarà la base di riferimento delle pattuglie che effettueranno servizio in riviera. Il potenziamento sarà presente fino a lunedì 28 agosto ed è considerato importante dai residenti, dagli albergatori, dagli operatori balneari, dai proprietari dei locali pubblici e dai commercianti.

Ieri il sindaco Matteo Gozzoli insieme al comandante della Polizia locale di Cesenatico Edoardo Turci, ha incontrato gli agenti dando loro il benvenuto a Cesenatico alla presenza di Lucio Aprile, questore di Forlì-Cesena, e del commissario Giovanni Neri, che comanderà il Posto estivo nella prima parte della stagione. Gozzoli punta molto sui rinforzi per garantire la sicurezza sul territorio anche nel periodo estivo: "Voglio augurare buon lavoro a tutti gli agenti che sono arrivati a Cesenatico; averli qui presenti e poter contare su di loro, in collaborazione con la nostra Polizia locale, è una buona notizia per Cesenatico".

I poliziotti sono in numero inferiore rispetto alle estati del periodo pre Covid, tuttavia la mancata apertura degli uffici al pubblico e l’ingresso della Croazia nell’area Schengen che non comporta i controlli di frontiera per i viaggiatori del traghetto che collega la costa romagnola con l’altra sponda dell’Adriatico, rende disponibili più agenti per le pattuglie sulla strada.

In estate giungono in riviera anche i rinforzi per carabinieri e Guardia di finanza. La Compagnia dei Carabinieri di Cesenatico, competente per il territorio che comprende tutti i quattro Comuni della costa di Forlì-Cesena e gli altri Comuni della Valle del Rubicone, per un totale di dieci Comuni, ai circa 110 uomini e donne già presenti nella Compagnia e nelle Stazioni dei carabinieri, questa estate vede aggiungersi 42 militari. La Tenenza della Guardia di Finanza è anch’essa una realtà che oltre a Cesenatico è competente anche per i territori degli altri tre Comuni affacciati sulla costa di Forlì-Cesena. I militari delle Fiamme gialle sono una ventina, ai quali in estate si aggiungono quest’anno 6 Finanzieri Allievi Marescialli già presenti sul territorio, che sono giovani impegnati ad ultimare il corso alla scuola de L’Aquila.