Poliziotti aggrediti. Festa fuori controllo, il questore chiude il bar

Chiuso per 15 giorni il Bar Fritz di Cesena a seguito di un’aggressione subita da alcuni poliziotti e agenti della polizia locale. I fatti risalgono al 30 marzo scorso. E’ il giorno prima di Pasqua e per le vie del centro storico si sta celebrando il momento tradizionale della processione della Via Crucis, presieduta dal vescovo. All’improvviso alcuni fedeli notano che qualcosa sta disturbando il cammino solenne: è la musica a tutto volume proveniente dal noto bar cesenate, il Fritz di viale Mazzoni. Dopo la segnalazione, alcuni agenti della polizia e della polizia locale si sono recati presso il bar dove era in corso un aperitivo all’aperto con musica molto alta e con un centinaio di persone, nella totale noncuranza che di lì a breve, proprio in viale Mazzoni, sarebbe transitata la processione. Appena giunta al locale, la polizia ha invitato uno dei soci proprietari ad abbassare il volume della musica e ha chiesto di poter visionare l’autorizzazione relativa all’evento. Proprio in quel momento è arrivato il secondo socio che, secondo le accuse, avrebbe aggredito e minacciato verbalmente gli agenti, arrivando a scagliarsi prima contro una poliziotta, scaraventata contro il bancone del bar, e poi contro gli altri agenti. L’aggressore è stato fermato e portato fuori dal locale, dove tuttavia un cliente ha inveito e aggredito un altro poliziotto. I due aggressori, rispettivamente di 34 e 54 anni, sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale e per lesioni, mentre due agenti della polizia locale, rimasti feriti, si sono recati al pronto soccorso, dove il primo ha ricevuto una prognosi di due giorni per una lesione a una spalla e il secondo malcapitato una prognosi di sette giorni per una contusione al capo. La sospensione della licenza per 15 giorni a partire da ieri pomeriggio, disposta dal questore Claudio Mastromattei, vuole essere una misura urgente per scongiurare il ripetersi di situazioni di pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza, oltre che un monito affinché gli esercenti di ogni attività commerciale siano consapevoli del fatto che sono tenuti ad evitare qualsiasi situazione di pericolo all’interno dei locai e nelle immediate vicinanze degli stessi.

a.s.