"Poliziotti assolti, calvario inaccettabile"

Massimo Casanova, deputato della Lega al Parlamento Europeo, commenta così la sentenza della Corte d’Appello che ha assolto i tre poliziotti del commissariato di Cesena dalle accuse di sequestro di persona e falsa testimonianza, dopo che già in questo senso si era espresso in primo grado il tribunale di Forlì.

La sentenza di appello nei confronti degli agenti Marco Pieri, Giancarlo Tizi e Christian Foschi, rigettando per la seconda volta la vacuità delle accuse mosse loro in questi anni, rende ancor più inaccettabile il calvario che sono stati costretti a patire dal 2010. A loro e alle loro famiglie l’augurio di poter riprendere in mano la vita con serenità e integra dignità e di continuare a servire lo Stato con onore, come due distinti giudizi hanno confermato. Ringrazio il Sap nazionale e il già segretario generale Gianni Tonelli per il grande impegno profuso in questi anni nella ricerca della verità e della giustizia, così come Stefano Paoloni per averlo proseguito in maniera indefessa e ostinata. Alla Polizia tutta il plauso per l’inestimabile lavoro messo in campo ogni giorno a tutela della legalità e della sicurezza di tutti noi e del Paese.