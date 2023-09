"Polizza assicurativa senza trasparenza"

"La determina 007462023 nomina un perito in relazione alla polizza assicurativa “All-Risks Property”, stipulata da Unipol con l’Unione dei Comuni Valle del Savio, per la stima economica dei danni nell’ambito di un’articolata e puntuale ricognizione degli effetti degli eventi alluvionali di maggio sugli immobili di proprietà comunale. Apprendiamo da questo atto l’esistenza di una polizza assicurativa: Cesena Siamo Noi chiede all’amministrazione che sia resa pubblica la polizza in ogni suo aspetto e venga spiegato perché un argomento così importante non è transitato in consiglio comunale e nella commissione consiliare".