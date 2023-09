"Polizza assicurativa, serve trasparenza"

La polizza assicurativa sottoscritta dal Comune di Cesena contro gli effetti dei ‘fenomeni meteorologici di elevata intensità’ è al centro di un’interrogazione del gruppo consiliare della Lega che reclama piena trasparenza. La pratica è stata aperta il 6 giugno e sono stati incaricati i periti per la quantificazione dei danni. "Dunque, una buona notizia che, tuttavia, non è mai emersa soffocata dalle miriade di dichiarazioni tremendiste della Giunta e della maggioranza Pd soprattutto con il Governo con l’accusa strumentale e inverosimile di ritardi e mancanza di risorse" attacca la Lega che vuol sapere se fra i danni assicurati ci siano anche le conseguenze dei riflussi d’acqua dal sistema fognario che, al momento del sinistro, sembra non fosse in condizioni ottimali. I consiglieri aggiungono poi considerazioni sul contributo di 800mila per i danni al tetto della Malatestiana, inseriti nell’elenco dei danni dell’alluvione, ipotizzando che "l’amministrazione non inserirà il medesimo danno nella lista di quelli assicurati per ottenere il conseguente risarcimento". Si chiede infien una perizia sul danno del tetto. Il Comune replica in una nota che un mese fa è già stata data la notizia che la compagnia assicuratrice ha anticipato due milioni di euro nell’ambito della ricognizione dei danni. "Abbiamo cercato da subito – prosegue il Comune – di cogliere tutte le opportunità possibili per reperire le risorse necessarie per intervenire sul patrimonio pubblico. Nel caso specifico, con i periti assicurativi è stata fatta un’attenta analisi dei danni che ci ha portato a definire l’entità dei possibili indennizzi da parte della compagnia assicurativa. Lo stesso lavoro, su piani diversi, lo stiamo portando avanti con la struttura commissariale e con gli altri enti. Ovviamente i finanziamenti e gli aiuti non possono sovrapporsi, ma nel caso essere complementari".