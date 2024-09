Polizze obbligatorie per le aziende: "Il risarcimento immediato del 30% essenziale per non chiudere"

di Luca

Ravaglia

Il tema si sta spostando sempre più – e non da ora – dal campo politico a quello dei dati di fatto: in caso di devastanti calamità naturali, diventa (e diventerà) sempre più difficile aspettarsi pieni e rapidi risarcimenti da parte dello Stato a famiglie e imprese colpite. In questo ambito si colloca il decreto interministeriale che dal primo gennaio 2025, obbligherà tutte le imprese italiane a sottoscrivere una polizza assicurativa specificatamente dedicata alle calamità naturali. Tema verso il quale in effetti già da ora molti imprenditori si stanno orientando in autonomia.

"Il dato di fatto è scritto sulle ricerche dei centri studi – commenta Ivan Lungarini, consulente in ambito aziendale all’interno agenzia assicurativa Lungarini a marchio Allianz –: il 70% delle imprese coinvolte in una grossa calamità, nell’arco dei successivi 5 anni è costretto a chiudere. Sono numeri importanti, che vengono presi sempre più in seria considerazione dai titolari delle attività. Lo dimostrano le rilevazioni che effettuiamo anche dai nostri uffici: su dieci aziende che affrontano la questione, otto scelgono di assicurarsi, in modo e forme ovviamente variabili, che spaziano dal 30 al 100% del valore". Riguardo ai costi, non ci sono standard unici. In certe zone il tema legato alle alluvioni è magari remoto, ma possono essere più calzanti tutele legate ai terremoti. Ovviamente a fare la differenza principale è il contenuto degli edifici, a partire dai macchinari e dal loro valore. "Oltre ai danni diretti legati all’evento calamitoso - riprende Lungarini – ci sono quelli, forse anche peggiori, che arrivano come conseguenze indirette. Un’azienda che è costretta a chiudere, per quanto tempo può permettersi di restare ferma senza incappare in insolvenze o magari nell’impossibilità di retribuire il personale? Sono aspetti prioritari ai quali serve pensare. Venendo all’attualità, al momento mancano i decreti attuativi, ma il quadro normativo che si sta delineando pare piuttosto definito: vincolare le assicurazioni a risarcire immediatamente almeno il 30% del danno subìto è un punto dirimente, in grado di salvare la vita di un’impresa".

La teoria è inappuntabile, ma a questa serve aggiungere la pratica, legata ai costi delle polizze. "Serve una visione d’insieme. E’ chiaro che se una compagnia si trova a dover assicurare soltanto realtà che si trovano in contesti fortemente a rischio, i premi richiesti saranno più alti, mentre allargando la platea a tutto il territorio nazionale il quadro cambia in maniera importante. Serve aggiungere che i costi sostenuti sono deducibili. Il punto è cambiare il paradigma: nel nostro mondo c’è una notevolissima differenza tra il ‘venditore’ e il ‘consulente’: il ruolo che ci compete e che in futuro sempre più si rivelerà decisivo è quello di individuare soluzioni giuste su misura, non stipulare quante più polizze possibile. Una frase fatta? Niente affatto. Lo rilevano anche i clienti, a partire da quelli aziendali, che sempre più vedono questa figura come quella di un partner strategico nella pianificazione del lavoro. E non si venga a dire che sottoscrivere polizze frena gli investimenti. E’ al limite il contrario, perché la sicurezza legata al proprio patrimonio è alla base di ogni visione imprenditoriale".

La rotta intrapresa dal Governo è tutt’altro che innovativa: a livello internazionale infatti, a partire dal contesto europeo, l’obbligo assicurativo è una costante in tanti Stati. Anche in relazione agli edifici privati, altro ambito in relazione al quale nei palazzi romani si continua a discutere.