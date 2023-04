Pollini celebra 70 anni "Orgogliosi delle radici"

Festeggeranno il 70° anniversario con un’esclusiva mini-collezione di calzature e borse, intitolata ‘Pollini 70’: un mix di stile, qualità e artigianalità, caratteristiche che contraddistinguono il brand sammaurese fin dalla sua fondazione. È infatti il 1953 quando Vittorio Pollini dà vita al marchio, nel cuore del distretto di San Mauro Pascoli: l’ispirazione per i suoi sandali estivi viene dall’atmosfera gaudente e spensierata delle prime vacanze in Riviera, in pieno boom economico. Tre anni più tardi, nel 1956, Pollini inaugura la prima fabbrica: grazie all’applicazione di tecniche artigianali riprodotte su scala industriale, diventa immediatamente un punto di riferimento nel distretto, cominciando a produrre anche per altri marchi.

Nel corso degli anni, Pollini lancia sul mercato alcuni modelli iconici, tuttora presenti nelle collezioni: basti pensare al leggendario stivale ‘Cavaliere’- indossato da Maria Schneider in ‘Ultimo tango a Parigi’- al modello con suola monoblocco ‘Daytona’ e al mocassino in stile college. Sono ricorrenti, nelle creazioni del brand, il dettaglio morsetto, la fibbia in galvanica oro e la suola a tre strati bicolor, denominata ‘Cremino’. Gli anni Ottanta segnano la crescita internazionale del brand, che nel 1989 si trasferisce nella sede industriale, ancora operativa, di Gatteo. Nel 2001 Pollini passa sotto il controllo del gruppo Aeffe, che controlla anche i marchi Moschino, Alberta e Philosophy di Lorenzo Serafini, per i quali l’azienda calzaturiera sviluppa le linee di borse e scarpe.

Tornando alla ‘capsule collection’ creata per il 70esimo anniversario, comprende sette stili per una storia lunga 70 anni: spazia dal classico mocassino con suola cremino, realizzato mescolando materiali come crosta e nappa a colori accattivanti, all’iconico stivale cavaliere senza cuciture, lanciato all’inizio degli anni ‘70, che per l’occasione si veste di pelliccia recuperata da altre lavorazioni. A completare la collezione, una selezione di borse svela l’anima versatile che Pollini conserva fin dalla nascita, accompagnando le donne nella vita di tutti i giorni.

"Vantiamo un florido business internazionale, ma le nostre radici sono a San Mauro Pascoli. Ed è qui che immaginiamo il nostro futuro", dichiara il direttore generale Marco Piazzi. "Siamo parte del Cercal, la scuola internazionale calzaturiera, siamo soci di Sammauroindustria, vogliamo continuare a crescere sul territorio e ci impegniamo, come abbiamo sempre fatto, ad assumere manodopera che si è formata apprendendo le competenze degli artigiani locali. Il nostro distretto custodisce un patrimonio prezioso, che non possiamo disperdere".

