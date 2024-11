Polo di Ginestreto, modello virtuoso ad Ecomondo

La sindaca di Sogliano Tania Bocchini ha preso parte a Ecomondo, la fiera europea di riferimento per l’innovazione tecnologica nel settore ambientale, confermando il forte impegno del Comune e di Sogliano Ambiente verso un futuro più sostenibile. Anche quest’anno, Sogliano Ambiente ha rappresentato il territorio soglianese con il suo polo integrato di Ginestreto, dove c’è la mega discarica, una struttura all’avanguardia che unisce sviluppo e tutela ambientale attraverso la gestione avanzata dei rifiuti. Il polo di Ginestreto è un modello virtuoso di economia circolare: con una capacità di gestione di 300mila tonnellate di rifiuti all’anno, produce 35 milioni di kWh di energia rinnovabile, derivante da biogas e fotovoltaico, restituendo materiali ed energia al mercato e riducendo così l’impatto ambientale. Dice la sindaca Tania Bocchini: "Essere presenti a Ecomondo significa portare avanti il nostro impegno per una comunità più verde e sostenibile. Siamo fieri di rappresentare un territorio che guarda al futuro e che ogni giorno lavora per coniugare innovazione e rispetto per l’ambiente. Con 11 certificazioni di qualità ambientale e un’attenzione costante all’innovazione, Sogliano Ambiente continua a dimostrare come le comunità locali possano fare la differenza nel panorama della sostenibilità, offrendo soluzioni concrete e virtuose".

e. p.