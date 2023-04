Polo d’infanzia, approvata la variazione di bilancio

di Ermanno Pasolini

Approvata all’unanimità dal Consiglio comunale di San Mauro Pascoli, la variazione di bilancio di previsione e del programma triennale 2023-2025. Per l’approvazione del progetto del nuovo Polo dell’infanzia di via Villagrappa si è resa necessaria una variazione di bilancio per l’aumento dei prezzi dei materiali costruttivi. Il costo del progetto finanziato dal Pnrr era di 3 milioni 481mila euro con prezzi del 2020. Ma è lievitato nel 2023 a 4 milioni 380mila euro. Pertanto si sono resi necessari un aggiornamento del piano triennale dei lavori pubblici e una variazione di bilancio, approvati all’unanimità dal Consiglio comunale. La maggiore spesa verrà coperta con 260mila euro di avanzo vincolato, la somma di 320mila euro nel 2024 e 320mila euro nel 2025 finanziati con mutuo. Questa cifra è comprensiva di un contributo aggiuntivo del 10% già concesso dallo Stato per coprire l’aumento prezzi dei lavori pubblici, auspicando che il Ministero possa stanziare in un secondo momento ulteriori risorse.

Ha detto la sindaca Luciana Garbuglia: "Questo adeguamento tempestivo si è reso necessario per rispettare il cronoprogramma, per procedere con l’appalto integrato e la consegna lavori entro il 31 maggio. Questa tempistica comporta un lavoro molto serrato con grandi competenze. Ringrazio la dottoressa Maria Grazia Baraghini, lo studio Zini di Reggio Emilia, la capo-ufficio lavori pubblici del Comune geometra Erika Brancaleoni e il responsabile Giovanni Ravagli per l’impegno e la competenza messi in campo per la realizzazione di quest’opera strategica per la nostra comunità".

Per le scuole di San Mauro Pascoli sono arrivati quest’anno anche altri fondi. Il Ministero della Transizione Ecologica a valere sui fondi Pon, ha destinato un finanziamento al 100% di 302.753,79 euro al Comune di San Mauro Pascoli per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici. Le risorse vanno alla scuola dell’infanzia ’Usignolo’ per la sostituzione di infissi e luci; alla scuola dell’infanzia ’Myricae’ per infissi, luci e caldaia; alla palestra di via XX Settembre, per infissi, caldaia e luci a led; alla succursale della scuola media ’ex palazzina verde’, per infissi e caldaia.

Spiega la sindaca: "Con questo finanziamento proseguiamo nell’efficientamento energetico dei nostri plessi scolastici. Sono interventi che migliorano gli ambienti e allo stesso tempo permettono una riduzione dei costi e di consumo di energia. Siamo soddisfatti che ci sia riconosciuto questo finanziamento in un settore sempre più cruciale per il futuro del nostro paese, quello della transizione ecologica, che passa dalla scuola". I lavori si concluderanno tutti entro fine giugno.