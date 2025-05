Polo Romagna Under 14 sfida Firenze Rugby in un'amichevole formativa

Domenica 11 maggio al campo di Villa Selva di Forlì, la squadra Under 14 del Polo Romagna è scesa in campo per disputare una partita amichevole con la rappresentativa fiorentina espressione dell’Us Firenze 1931 e del Florentia Rugby. Dopo l’attività interna alla franchigia svolta in occasione del Torneo Cocktail Party, si è trattato di un altro importante momento di confronto, a coronamento del percorso formativo proposto nell’ambito delle attività del Polo Romagna. Il Firenze ha avuto la meglio per 47-21 (7 mete a 3) sulla compagine romagnola, che ha visto avvicendarsi in campo, nei tre tempi in cui si è articolata la partita, 32 giocatori provenienti dai diversi club del territorio, guidati dai tecnici Ennio La Rosa e Andres Gramajo.

È positivo il bilancio di questo primo confronto con un’altra realtà, come sottolinea il direttore tecnico del Romagna Rfc Simone Luci: "Si è trattato di un’esperienza sicuramente preziosa – è stato il suo commento – sia per i ragazzi, che hanno accolto con molto entusiasmo questa opportunità di giocare, sia per noi tecnici, che abbiamo raccolto indicazioni utili da quanto visto in campo. Questo appuntamento ci è servito in particolare per valutare il lavoro fatto finora e per capire su quali aspetti concentrarci nel proseguimento del nostro percorso: si è giocato con un bel ritmo e ci sono stati miglioramenti nella gestione del pallone, ma c’è ancora molto da lavorare sui principi del gioco. Sono convinto che momenti come questo siano molto importanti per il nostro progetto e rappresentino un’opportunità di crescita per tutti".

I ragazzi dell’Under 14 si ritroveranno per il gran finale di stagione in programma il 19 giugno quando, in occasione della festa di compleanno del Romagna Rfc, allo Stadio del Rugby di Cesena scenderanno in campo le diverse categorie coinvolte nel progetto del Polo Romagna. In effetti l’attività della franchigia si basa prima di tutto sulla crescita e la valorizzazione dei giovani tesserati per i vari club del territorio e che anno dopo anno stanno crescendo grazie a un percorso condiviso coi vari staff tecnici e che mira a formare solide radici sulle quali costruire il futuro, anche della prima squadra, che già da ora si è dimostrata un punto di approdo per gli atleti più promettenti del vivaio. Lo spirito è in effetti quello di rendere sempre più saldo il legame tra il club che naviga in serie A con le energie che arrivano dal vivaio. Una sfida che, se fosse davvero vinta, renderebbe il nostro territorio un’eccellenza a livello nazionale nel mondo della palla ovale.

Riguardo alla partita disputata contro Firenze, tra le fila del Romagna Rfc, in rappresentanza del Cesena Rugby sono scesi in campo Leonardo Daniel Bartolini, Tommaso Cacciaguerra, Ettore Cruciani, Nicolas Luci, Viktor Merlotti, Jacopo Ramadham, Leonardo Riccio, Tommaso Ronconi, Baraa Sayari e Tobia Valdinoci.