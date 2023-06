Pomeriggio solidale per la cooperativa di Sorrivoli

Sabato 17 giugno, a partire dalle ore 18, nel giardino di Palazzo Monti e nelle vie del centro storico della Contrada delle Trove (via Sacchi, Uberti, Chiaramonti, Pasolini, Montalti e Boccaquattro) avrà luogo un momento solidale il cui ricavato sarà destinato alla Cooperativa “La terra dei miti” della parrocchia di Sorrivoli come sostegno alle famiglie accolte e al ripristino dei danni idrogeologici. Il pomeriggio si articolerà in due momenti distinti e volgerà al termine con un momento conviviale (con piadina e salsiccia).

Si comincerà con la stretta relazione che univa l’attore e regista cesenate Monty Banks (pseudonimo di Mario Bianchi) a questo angolo di città: Elide Giordani, giornalista del Resto del Carlino, coordinerà un incontro a cui prenderanno parte Mario Mercuriali, già preside dei licei cesenati, l’avvocato Daniele Molinari e Paolo Ugolini, sociologo della salute. L’iniziativa proseguirà con “Giardino di note”, momento musicale con la partecipazione degli allievi del Conservatorio “Bruno Maderna” di Cesena.

Questo pomeriggio, reso possibile anche grazie al contributo di alcuni partner locali, si inserisce nell’ambito della programmazione 2023 dell’iniziativa “Chi non ha contrada non ha casa” sospesa, in riferimento al secondo appuntamento, a seguito dell’alluvione che il 16 maggio scorso ha colpito la città di Cesena. Per informazioni è possibile contattare il numero 334 6205675 oppure scrivere a [email protected]

Avis Cesena

Dono e solidarietà camminano insieme con le iniziative che Avis Cesena mette in cantiere per la mattina di sabato 17 giugno, in occasione della Giornata Mondiale del Donatore. Si comincia alle ore 8.30 con una passeggiata di circa 7 km che, partendo dalla Chiesa di Ponte Pietra si svilupperà per le vie della città fino al Monumento dei Donatori di via Serraglio, dove sarà deposta una corona di alloro, per poi fare ritorno a Ponte Pietra. Alle ore 11.15 nel parco della parrocchia di Ponte Pietra cerimonia di consegna delle benemerenze e degli attestati di gratitudine. Un’ottantina le benemerenze assegnate per il 2022-23 e poco di più gli attestati di gratitudine. Infine, alle ore 13, tutti sono invitati a partecipare al pranzo di beneficienza che si terrà sempre presso la parrocchia di Ponte Pietra: i fondi raccolti saranno devoluti a sostegno di chi è stato colpito dall’alluvione. Costo del pranzo 15 euro. Per prenotare telefonare allo 0547 613193