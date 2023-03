Pompieri, la nuova sede sarà l’ex casa cantoniera

Prosegue l’iter tecnico-amministrativo per provvedere alla realizzazione della sede del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Bagno di Romagna, situata ora nella sede provvisoria (in locazione) di via Leonardo da Vinci a San Piero. La nuova sede sarà ubicata invece in via Armando Battistini, nella zona nord di San Piero, attigua alla SS71 Umbro Casentinese Romagnola (ex Sp 138 Savio) Lo comunica il sindaco Marco Baccini, che spiega: "E’ stato affidato formalmente il servizio di progettazione e direzione dei lavori, per un importo complessivo di 360.196,08 euro per la nuova sede dei Vigili del Fuoco di Bagno di Romagna, oltre che del Com (Comitato Operativo Comunale) e dell’Associazione di Protezione Civile ’Valle del Savio’. L’appalto per la predetta progettazione sarà interamente finanziato con i fondi del Ministero dell’Interno, dipartimento dei Vigili del Fuoco e soccorso pubblico".

E’ soddisfatto il primo cittadino di Bagno, che aggiunge: "Si tratta di un’operazione di elevato valore, in quanto utile a garantire all’Alta Valle del Savio maggior sicurezza e stabilità, grazie alla creazione di una sede permanente del distaccamento dei Vigili del Fuoco a San Piero, che sarà anche la sede del Centro di Protezione Civile e dell’Associazione volontaria di Protezione Civile Valle del Savio. E’ un progetto ideato per elevare la sicurezza dei Comuni della Valle del Savio e per tutto il territorio di riferimento e che porta con sé anche il pregio di dare nuova vita ad un’immobile pubblico dismesso da molto anni, che era l’ex Casa Cantoniera di San Piero".

Gilberto Mosconi