Pompignoli: "Escluso dall’assemblea di San Rocco"

Domani sera a San Rocco si terrà un’assemblea pubblica sui ristori agli alluvionati. Il consigliere regionale Massimiliano Pompignoli contesta che all’evento organizzato da Quartiere Oltresavio e Comune sia stata data "un’impostazione marcatamente monocolore, in cui emerge il tentativo sfacciato del Pd di strumentalizzare la tragedia dell’alluvione, senza dare la possibilità all’opposizione o a chiunque non faccia parte della maggioranza comunale e regionale di esprimere il proprio punto vista, riportare la propria esperienza sul territorio e raccontare ciò che è stato fatto a beneficio degli alluvionati (ad esempio la mia richiesta di risarcimento del bollo auto per i mezzi alluvionati che poi è stata accolta dalla Giunta Bonaccini). Non credo che una narrazione di questo tipo faccia bene alla città". Pompignoli punta il dito sulla partecipazione dell’unica consigliera regionale Montalti del Pd, annuncia che comunque sarà tra il pubblico e si dispiace che il Presidente del quartiere non abbia accolto la richiesta di poter prendere parte al dibattito.